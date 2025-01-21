В ОЭЗ «Дубна» выпустили более 500 тыс. медицинских изделий для больных диабетом

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
Компания «АРКРЭЙ» произвела в прошедшем году более 500 тыс. медицинских изделий для больных диабетом – глюкометров, лабораторных анализаторов и тест-полосок. Компания является резидентом особой экономической зоны «Дубна», сообщили в пресс-службе администрации наукограда.
«В 2025 году инвестор планирует выпустить одних лишь тест-полосок для диагностики сахарного диабета более 500 тыс. упаковок, не считая другой продукции. «АРКРЭЙ» – один из старейших резидентов ОЭЗ «Дубна». Более 11 лет компания поставляет на российский рынок продукцию для пациентов с сахарным диабетом. Сегодня компания выпускает ещё и лабораторные анализаторы параметров мочи», – отметили в пресс-службе.Резидент ОЭЗ работает над расширением технологического потенциала и модельного рядя изделий. Сейчас в портфеле компании – семь видов глюкометров. На стадии регистрации – два новых медицинских изделия. Это анализатор гликированного гемоглобина и лабораторный анализатор.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
Активно ведётся модернизация производства и его оснащение современным оборудованием. Сегодня на предприятии – восемь высокотехнологичных производственных линий. В планах – запуск ещё одной, по производству промывающих растворов для лабораторного оборудования. Также планируется значительно нарастить объём выпуска глюкометров, лабораторных анализаторов и тест-полосок.
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Лора Луганская