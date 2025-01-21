В Дубну передали на вечное поклонение башмачок святого Спиридона Тримифунтского

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна
Башмачок святого Спиридон Тримифунтский передали на вечное поклонение храму Похвалы Пресвятой Богородице в районе Ратмино городского округа Дубна, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Мощи чудотворца Спиридона Тримифунтского хранятся в храме на острове Корфу. Святой одет в епископское облачение, при этом каждые полгода проводится переодевание. Считается, что святой продолжает путешествовать по миру, утешая страждущих, поэтому одежды снашиваются.
По благословению греческого духовенства башмачок святого теперь всегда будет храниться в храме в Ратмине.
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«Само греческое духовенство удивляется тому, что на святителя надевают новое бархатное облачение, а когда снимают через полгода, подошва у этого башмачка всегда стерта. Что свидетельствует, что Спиридон и после своей телесной смерти продолжает посещать нуждающихся», — сказал благочинный церквей Дубненско-Талдомского округа Павел Мурзич.
По благословению греческого духовенства башмачок святого теперь всегда будет храниться в храме в Ратмине.
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Лев Каштанов