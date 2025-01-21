В Дубне открыли после капремонта центр дополнительного образования «Дружба»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна
«Когда мы встречались с родителями учеников школы № 1, нас попросили обратить внимание и на этот объект. Наш губернатор Андрей Юрьевич Воробьёв поддержал проект и работы стартовали. Теперь дети занимаются в отремонтированных светлых, тёплых помещениях с новой мебелью. Центр «Дружба» оснастили и технически — в кабинетах установлены современные компьютеры. Всё для того, чтобы ребята могли воплотить любую идею», — сказал Максим Тихомиров.Здание центра «Дружба» было построено 60 лет назад. В ходе капитального ремонта здесь утеплили фасад, обновили все инженерные сети и провели прочие необходимые работы.
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