В Дубне стартовал капремонт детской школы искусств

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна
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Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна
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Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна
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Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна
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Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна
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Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна
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«Ремонт — это большое счастье для нас всех. (…) Это историческое здание, и когда оно обретёт новый облик, красивый и замечательный, мы будем счастливы сюда вернуться», — сказала директор Дубненской детской школы искусств Татьяна Дементьева.В рамках капитального ремонта деревянные перекрытия в здании заменят на железобетонные. Будут обновлены также кровля, инженерные сети, пол и окна, в помещениях проведут отделочные работы. Кроме того, частично будет закуплено новое оборудование.
«В ходе капремонта обязательно сохраним исторический вид здания», — заверил глава Дубны Максим Тихомиров.Все работы планируется завершить до начала нового учебного года.
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