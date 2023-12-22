Власти Подмосковья собираются развивать проекты автомобилестроения с Китаем

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Московская область и Китай прорабатывают возможность реализации проектов по автомобилестроению. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
«В работе ряд проектов с автомобилестроителями. Мы их детально прорабатывали в ходе поездки с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым в Китай. Там прошли встречи с тремя крупными китайскими компаниями. Мы посетили и сами предприятия. Китай действительно сильно шагнул вперёд в развитии автомобилестроения. Некоторые заводы способны выпускать до одной машины в минуту», – рассказала Зиновьева в интервью ТАСС.Зампред отметила, что стороны изучали друг друга через призму инвестиционных перспектив. Однако, по е словам, детали возможного сотрудничества раскрывать преждевременно.
Подмосковная делегация во главе с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым посетила Китай в октябре. Китайская сторона представила производство компании Changan Automobile Group.
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Лора Луганская