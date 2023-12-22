В Подмосковье подбирают участок под индустриальный парк с китайскими инвесторами

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В Подмосковье рассчитывают создать индустриальный парк с китайскими инвесторами. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
«Уже подбираем участок и планируем подписание. Сейчас на долю китайских инвесторов приходится около 25 млрд рублей инвестиций. Большинство китайских компаний расположено в бизнес-парке «Гринвуд» в Красногорске. «Гринвуд» – часть госкорпорации China Chengtong Holding Group Ltd. С её руководством обсуждали привлечение китайских инвесторов в регион в ходе визита подмосковной делегации в Китай в октябре», – пояснила Зиновьева в интервью ТАСС.Помимо этого, она рассказала, что с китайскими партнёрами реализуются логистические проекты. Так, Liaoning Port Group создал в Подмосковье совместно с ОАО «РЖД Терминал» терминально-логистический комплекс «Белый раст». Инвестиции уже составили 11,8 млрд рублей, а общий планируемый объём - 24 млрд.
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