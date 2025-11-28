В Ozon оценили идею запрета скидок на маркетплейсах

28 ноября 2025, 20:52

Ozon: честная конкуренция пострадает при запрете скидок на маркетплейсах

Фото: istockphoto/Anastasiia Burlakova

Идея запрета на скидки на маркетплейсах, предложенная рядом банков в России, вызывает критику со стороны Ozon, где её считают проявлением «двойных стандартов» и нарушением принципов честной конкуренции.





Как пишет РИА Новости, в пресс-службе компании отметили, что такая инициатива негативно скажется на десятках миллионов российских покупателей, вынужденных платить больше.





«Покупателям это не нравится. Предпринимателям - тоже не нравится. Мы видим это по их публичным заявлениям, реакциям в соцсетях, независимым опросам и исследованиям», — говорится в материале.