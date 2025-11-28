В Ozon оценили идею запрета скидок на маркетплейсах
Ozon: честная конкуренция пострадает при запрете скидок на маркетплейсах
Идея запрета на скидки на маркетплейсах, предложенная рядом банков в России, вызывает критику со стороны Ozon, где её считают проявлением «двойных стандартов» и нарушением принципов честной конкуренции.
Как пишет РИА Новости, в пресс-службе компании отметили, что такая инициатива негативно скажется на десятках миллионов российских покупателей, вынужденных платить больше.
«Покупателям это не нравится. Предпринимателям - тоже не нравится. Мы видим это по их публичным заявлениям, реакциям в соцсетях, независимым опросам и исследованиям», — говорится в материале.
Кроме того, в Ozon признали существование контраргументов, касающихся различий в масштабах торговых площадок банков и крупных маркетплейсов, таких как Ozon, Wildberries и «Яндекс. Маркет».
Источник резюмировал, что через обращения к государственным органам банки пытаются уменьшить свои риски в конкурентной борьбе с маркетплейсами. Компания выступает за честную конкуренцию в сфере электронной торговли и уверена, что недобросовестные приемы не должны иметь места в этой области.
Ozon призвал банки участвовать в программе лояльности наравне с «Озон Банком».