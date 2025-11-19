Россиян предупредили о росте мошенничества в Чёрную пятницу
Эксперт Коробченко: блогеры невольно способствуют фишингу во время распродаж
В преддверии Чёрной пятницы появились случаи фишинга, в которых невольно задействованы известные блогеры. Об этом предупредил руководитель отдела информационной безопасности компании «Код Безопасности» Алексей Коробченко.
По его словам, мошенники используют доверие аудитории к популярным инфлюенсерам. Они создают одностраничный сайт-клон известного магазина, устанавливают цены с высокими скидками, а далее оплачивают рекламу у блогеров.
«В результате блогер непреднамеренно направляет своих подписчиков на фишинговый сайт. Пользователи, перейдя по ссылке от доверенного лица, попадают на ресурс, который внешне не отличается от официального. На таком сайте может потребоваться срочная регистрация для получения "уникального» предложения", данные банковской карты для подтверждения личности или "брони" товара», — предупредил Коробченко в разговоре с «Петербургским дневником».
Он призвал критически относиться к рекламе даже авторитетных блогеров, с недоверием относиться к слишком большим скидкам и никогда не сообщать пароли, CVV-коды карт и коды из СМС, поскольку легитимные магазины не запрашивают такие данные.
Тем временем руководитель группы спам-анализа Почты Mail Дмитрий Моряков рассказал «Газете.Ru», что активность киберпреступников в преддверии распродаж выросла в несколько раз.
По его словам, мошенники используют для рассылки писем неверные ссылки и адреса электронной почты, предлагают нереальные скидки 70-90% и создают искусственный дефицит товаров по акции, а также запрашивают конфиденциальную информацию.
«Настоящие торговые площадки никогда не просят пароли, СМС-коды или полные банковские реквизиты через электронные письма или телефонные звонки. Любые подобные запросы — прямое свидетельство мошеннических намерений», — подчеркнул Моряков.
Эксперт порекомендовал совершать покупки только через официальные приложения и сайты маркетплейсов.