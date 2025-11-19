Россиян предупредили о росте мошенничества в Чёрную пятницу

19 ноября 2025, 16:41

Эксперт Коробченко: блогеры невольно способствуют фишингу во время распродаж

Фото: iStock/nadia_bormotova

В преддверии Чёрной пятницы появились случаи фишинга, в которых невольно задействованы известные блогеры. Об этом предупредил руководитель отдела информационной безопасности компании «Код Безопасности» Алексей Коробченко.





По его словам, мошенники используют доверие аудитории к популярным инфлюенсерам. Они создают одностраничный сайт-клон известного магазина, устанавливают цены с высокими скидками, а далее оплачивают рекламу у блогеров.





«В результате блогер непреднамеренно направляет своих подписчиков на фишинговый сайт. Пользователи, перейдя по ссылке от доверенного лица, попадают на ресурс, который внешне не отличается от официального. На таком сайте может потребоваться срочная регистрация для получения "уникального» предложения", данные банковской карты для подтверждения личности или "брони" товара», — предупредил Коробченко в разговоре с «Петербургским дневником».

«Настоящие торговые площадки никогда не просят пароли, СМС-коды или полные банковские реквизиты через электронные письма или телефонные звонки. Любые подобные запросы — прямое свидетельство мошеннических намерений», — подчеркнул Моряков.