Продавца из Саратова оштрафовали за ароматизатор в виде листьев конопли

24 ноября 2025, 17:33

Фото: iStock/Konstantin Gavrilov

Бизнесмена из Саратова оштрафовали на 50 тысяч рублей за продажу автомобильного ароматизатора, выполненного в виде листьев конопли. Как выяснил Telegram-канал «Осторожно, новости», прокуратура области в августе обнаружила товар на одном из маркетплейсов и посчитала его пропагандой наркотиков (ст. 6.13 КоАП).