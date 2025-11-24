Продавца из Саратова оштрафовали за ароматизатор в виде листьев конопли
Бизнесмена из Саратова оштрафовали на 50 тысяч рублей за продажу автомобильного ароматизатора, выполненного в виде листьев конопли. Как выяснил Telegram-канал «Осторожно, новости», прокуратура области в августе обнаружила товар на одном из маркетплейсов и посчитала его пропагандой наркотиков (ст. 6.13 КоАП).
Эксперты пришли к выводу, что изображение ароматизатора «пропагандирует употребление наркотиков». Владелец магазина, 34-летний Анатолий Н., признал вину в суде, раскаялся и заявил, что заранее удалил товар с сайта. Тем не менее предпринимателя оштрафовали на 50 тысяч рублей.
Интернет-магазин продолжает работу. Сейчас там продают различные аксессуары и коллекционные товары, среди которых — «карточки в стиле хентай».
