Россия пригласила на ПМЭФ-2024 представителей запрещенного «Талибана»*

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков
Директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов заявил, что Россия пригласила представителей движения «Талибан»* принять участие в текущем году в Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Кабулова, предложение было направлено. Однако уровень участия организации в настоящее время остается неизвестным.
Кабулов отметил, что «Талибан»* заинтересован в закупке нефтепродуктов из РФ и иной продукции повышенного спроса.
Ранее сообщалось, что МИД и Минюст РФ доложили президенту России Владимиру Путину, что движение «Талибан»*, находящееся у власти в Афганистане, можно исключать из списка запрещенных организаций. Позиция российского внешнеполитического ведомства по исключению движения из списка является «позитивной».
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Кабулов отметил, что «Талибан»* заинтересован в закупке нефтепродуктов из РФ и иной продукции повышенного спроса.
Ранее сообщалось, что МИД и Минюст РФ доложили президенту России Владимиру Путину, что движение «Талибан»*, находящееся у власти в Афганистане, можно исключать из списка запрещенных организаций. Позиция российского внешнеполитического ведомства по исключению движения из списка является «позитивной».
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Екатерина Коршунова