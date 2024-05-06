В совхозе Головково перед стартом весенних работ проверили более 30 единиц сельхозтехники

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.
В совхозе Головково прошёл традиционный весенний технический осмотр сельскохозяйственных машин и тракторов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Наро-Фоминского городского округа.
«Проверяли работоспособность осветительных приборов и предупреждающего сигнала, исправность и эффективность тормозных устройств, наличие документов и прав на управление соответствующей категории и многое другое. Мелочей в этом процессе не бывает – ведь проверенная сельхозтехника прямо с площадки техосмотра выходит на работу в поля», – говорится в сообщении.На техосмотре было представлено более 30 единиц сельскохозяйственной техники. Вся она прошла необходимые испытания и готова к полевым работам.
Совхоз Головково – одно из передовых сельхозпредприятий Наро-Фоминского городского округа. Как отметили в администрации муниципалитета, задачи на сезон в совхозе – самые амбициозные, и решить их можно только с исправной техникой.
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Лора Луганская