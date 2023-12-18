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В Подмосковье было увеличено производство средств для эвакуации при пожаре

18 декабря 2023, 16:47
Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

Подмосковная компания «Самоспас» увеличила производство средств для эвакуации при пожаре. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Производство было увеличено за счет запуска нового цеха в предприятии.

«Запуск нового цеха на предприятии в городском округе Истра позволил компании «Самоспас» увеличить производственные мощности в 2,5 раза, а также расширить линейку приспособлений для спасения людей при пожаре. Объем инвестиций в реализацию проекта составил более 150 млн рублей», - поделилась министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.


Стоит отметить, что устройства компании являются полностью автоматическими и скорость спуска на них занимает не более 1,3 м/сек. Кроме этого, на сегодняшний день свыше 80% школ Москвы оборудованы специализированными устройствами истринской компании «Самоспас».

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Bloomberg: Акции компаний-перевозчиков выросли в цене после нападений хуситов
18 декабря 2023, 15:53

Фото: istockphoto/liorpt

Нападения йеменских боевиков-хуситов на коммерческие суда приводят к отказу крупнейших перевозчиков от доставки грузов через Красное море. Это предсказуемо приводит к удорожанию услуг по транспортировке.
На этом фоне заметно выросли в цене акции судоходных компаний, пишет информационное агентство Bloomberg. Ведь по оценкам специалистов, через Красное море доставляются примерно 10% товаров, задействованных в мировой торговле. 

Например, индекс японских судовых компаний вырос на 5,8%, акции южнокорейской Korea Line и Ningbo Ocean Shipping выросли в цене на 10%. Эксперты ожидают повышения цен на грузоперевозки, так как компании массово отменяют маршруты, пролегающие вблизи зон активности хуситов. Альтернативные же маршруты, в соответствие с которыми придется огибать юг Африки, потребуют от 10 до 14 дней дольше, чем прежние рейсы.

Крупнейшая в мире судоходная компания Maersk в настоящее время приостановила следование своих кораблей через Красное море из-за атак хуситов.

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Московская область стала лидером России по переработке сельхозпродукции
18 декабря 2023, 15:31

Фото: istockphoto / hopsalka

Подмосковье является лидером в России по переработке сельхозпродукции. Об этом сообщила пресс-служба правительства России.
В рамках форума «Россия» Михаилу Мишустину и главам делегаций были представлены три проекта, которые Подмосковье реализует в сотрудничестве с партнерами из стран Содружества.

В Подмосковье перерабатывается около 65% от общего объема переработанной продукции в России, которые потом поставляются в страны СНГ.

Так в Истре работает проект при поддержке инвесторами из Таджикистана по по выпуску сухих адаптированных молочный смесей и сухой молочной основы. В Узбекистане АО «Щелково Агрохим» запустили производство химических средств защиты растений, а в Наро-Фоминске овместно с узбекской BMB NRC logistic реализует проект по созданию транспортного коридора для экспортно ориентированной продукции агрохолдингов Подмосковья и Джизакской области.

Кроме этого, при поддержке федерального правительства всем компании смогли расширить производство.

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Песков: Усилия правительства по стабилизации цен на яйцо в РФ увенчались успехом
18 декабря 2023, 14:22

Фото: сайт Кремля

Правительство России и министерство сельского хозяйства предпринимают энергичные усилия по снижению цен на куриные яйца в стране. Эта работа не пропала даром и результат уже есть.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что свою роль в стабилизации ситуации сыграли как усилия, прилагаемые Кабмином и Минсельхозом, так и «ускоряющий эффект» «Прямой линии» с Владимиром Путиным. Представитель Кремля указал, что было бы несправедливо полагать, что работа началась только как реакция на слова президента, сказанные во время подведения итогов. Определенные меры, причём достаточно энергичные, принимались и ранее. К счастью, они дали свой результат.

Песков напомнил о принятом ранее решении о введении с начала 2024 года тарифной льготы в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины в отношении куриных яиц, ввозимых в Россию. Также он рассказал о достигнутых с другими странами договоренностях об импорте куриных яиц, чтобы с его помощью насытить рынок и направить цены по траектории снижения. Меры были приняты и они начинают действовать, а обеспечить мгновенное снижение цен невозможно, так как это объективный экономический процесс, заключил Дмитрий Песков.

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В АРБ раскрыли, кого коснутся ограничения на перевод без открытия банковского счёта
В АРБ объяснили необходимость ограничить переводы без счёта в банке
18 декабря 2023, 14:13

Фото: IStock/Sitthiphong

Правительственная комиссия одобрила законопроект, который вводит ограничения на денежные переводы без открытия счёта — россияне не смогут отправить более 100 тысяч рублей за один раз.
Президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян рассказал «Радио 1», что нововведение повысит прозрачность операций. По его словам, ограничения могут коснуться представителей криминального бизнеса и мигрантов. 
«Помимо преступного бизнеса это затронет мигрантов, которые находятся в постоянном движении и у них нет возможности или желания открыть счёт в банке. Это также люди, которые заработали и хотят кому-то из родственников перечислить средства, а открыть счёт не всегда сподручно», — отметил Тосунян.
СМИ также сообщают, что ограничения могут повлиять на отток капитала из страны. Однако собеседник уверен, что основная цель у законопроекта масштабнее. 
«Вряд ли это серьёзным образом может повлиять на отток капитала. Разовые переводы носят характер диверсификации. Но ни оттоку, ни притоку это не может способствовать», — добавил он.
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#россия
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#банк
#деньги
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Лукашенко объявил о рекордном товарообороте Белоруссии и Московской области
18 декабря 2023, 12:35

Фото: РИА Новости / Валерий Шарифулин

Товарооборот Белоруссии и Подмосковья в 2023 году достиг рекордных значений и превысит 10 млрд долларов. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече в Минске с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.
«Столичный регион – наш стратегический партнер. Он занимает первое место среди субъектов Федерации по объему торговли. За 10 месяцев текущего года товарооборот увеличился почти на четверть и превысил 9 млрд долларов. Согласно прогнозам, в этом году он будет заметно выше 10 млрд. Это лучший показатель за всю историю сотрудничества Беларуси и Московской области», – сказал Лукашенко.
 Он отметил, что торговля идет по всей номенклатуре товаров. Основные – это бытовая техника, продукты, металлопродукция, лекарства, техника и запчасти к ней.    

Лукашенко предложил Воробьёву обсудить закупку Подмосковьем белорусской техники, организацию в регионе производства бетона из белорусского сырья, создание в крупного сервисно-логистического хаба по продаже и обслуживанию белорусской техники, развёртывание в рамках программ импортозамещения совместного производства лифтового оборудования. 
 
Также белорусский президент указал на возможности дальнейшего развития сотрудничества в сельском хозяйстве, строительной сфере, в науке и технологиях. 

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#белоруссия
#московская область
#подмосковье
#экономика
#товары
#андрей воробьёв
#губернатор
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Правительство оценило динамику экспорта сельскохозяйственной продукции в Китай
Экспорт агропродукции в Китай за январь-октябрь вырос на 63 процента
18 декабря 2023, 12:16

Фото: istockphoto/Zerbor

По итогам первых десяти месяцев 2023 года объём экспорта продукции российского агропромышленного комплекса в Китай вырос на 63%. В абсолютном выражении он составил 6,2 миллиарда долларов США.
Такие цифры приведены в справочных материалах к готовящемуся рабочему визиту премьер-министра РФ Михаила Мишустина в КНР. С помощью такой положительной динамике продукции агропромышленного комплекса (АПК) удалось выйти на второе место в общей структуре российского экспорта в Китай, отмечает агентство экономической информации «Прайм». Первое место традиционно удерживают поставки углеводородов.

В кабинете министров РФ отметили, что данное обстоятельство свидетельствует об укреплении и развитии взаимовыгодного двустороннего развития торгового сотрудничества между Россией и КНР.

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#апк
#китай
#поставки
#рф
#экспорт
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России предоставили льготу на импорт яиц
Решением ЕЭК Россия сможет импортировать до 1,2 млрд яиц без пошлин
18 декабря 2023, 10:55

Фото: iStock/Chalabala

Совет Евразийской экономической комиссии обнулит пошлины на импорт куриных яиц в Россию с 1 января по 30 июня 2024 года. Об этом следует из сообщения ЕЭК.
Отмечается, что России будет предоставлена тарифная льгота, а именно, освобождение от уплаты ввозной таможенной пошлины. Льгота будет действовать при объёме поставок до 1,2 миллиарда куриных яиц в Россию. 

Министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев заявил, что введение таких мер позволит поставлять куриные яйца по ценам, сопоставимым с российским производством. Продукция будет поступать в страну, в частности, из Ирана и Турции. 

Он также отметил, что введённая мера носит краткосрочный характер. Ранее она не принималась в связи с высоким уровнем внутреннего российского производства. В настоящее время это позволит сдержать рост цен на яйца в зимне-весенний период и избежать дефицита. 

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#яйца
#импорт
#россия
#льготы
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В Европе ужаснулись после оценки убытков от собственных санкций
ЕС потерял порядка 1,5 триллиона долларов из санкций против РФ
18 декабря 2023, 10:31

Фото: iStock/designer491

Евросоюз оценил убытки от собственных санкций в почти полтора триллиона долларов. Данные приводит РИА Новости.
Отмечается, что переход на альтернативных поставщиков газа оказался слишком затратным для Евросоюза. За текущий год страны переплатили 185 миллиардов евро. Поставки газа из России в Европу ранее составляли порядка 40%, но сейчас сократились в четыре раза. Вместе с тем, сама Россия, в отношении которой введены ограничения, вдвое нарастила поставки сырья в азиатские страны и пробила нефтяной потолок, восстановив доходы. 

Введённые Евросоюзом санкции в отношении нескольких государств, имели обратный эффект и негативно сказались на экономике самих европейских стран. Так, Западу пришлось столкнуться с энергетическим кризисом. Это привело к инфляции, ожидается деиндустриализация. Самой пострадавшей страной стала Германия с крупнейшей экономикой в ЕС. В стране наблюдается падение производства и рецессия.

Нарастающую панику в странах Евросоюза показал канцлер Германии Олаф Шольц, который в декабре обвинил Россию в прекращении поставок. Такое заявление звучит крайне странно с учётом введённых санкций, но в очередной раз подчёркивает, что государства нуждаются в закупках в России, а их ограничения необоснованны и неуместны. 

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#евросоюз
#россия
#санкции
#экономика
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В России ввели лимит в 100 тысяч рублей на перевод денег без открытия счета
18 декабря 2023, 06:12

Фото: iStock/Younes Kraske

Правительство РФ одобрило законопроект Росфинмониторинга, предполагающий ограничение максимального разового размера денежных переводов без открытия банковского счета. Об этом сообщает РБК.
В Росфинмониторинге уточнили, что речь идёт о лимите в размере 100 тысяч рублей. Нововведение коснётся людей, прошедших упрощенную идентификацию личности. Данный законопроект согласовали Минфин, Центробанк, Минцифры, МВД и Роскомнадзор.

Отмечается, что если физлицу будет необходимо перевести сумму более ста тысяч рублей единоразово, ему потребуется пройти полную идентификацию.

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#мвд
#законопроект
#роскомнадзор
#центробанк
#минфин
#минцифры
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