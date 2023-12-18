В Подмосковье было увеличено производство средств для эвакуации при пожаре

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области
Подмосковная компания «Самоспас» увеличила производство средств для эвакуации при пожаре. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Производство было увеличено за счет запуска нового цеха в предприятии.
Стоит отметить, что устройства компании являются полностью автоматическими и скорость спуска на них занимает не более 1,3 м/сек. Кроме этого, на сегодняшний день свыше 80% школ Москвы оборудованы специализированными устройствами истринской компании «Самоспас».
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«Запуск нового цеха на предприятии в городском округе Истра позволил компании «Самоспас» увеличить производственные мощности в 2,5 раза, а также расширить линейку приспособлений для спасения людей при пожаре. Объем инвестиций в реализацию проекта составил более 150 млн рублей», - поделилась министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
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Мира Полтева