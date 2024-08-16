В Подмосковье бизнесу с начала года предоставили 98 объектов недвижимости за 1 рубль

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Представителям подмосковного бизнеса с начала года предоставили около 100 объектов недвижимости за 1 рубль.
Общий объём инвестиций в запуск этих проектов составит 268 млн рублей, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Все объекты, которые предоставляются в аренду бизнесу, требуют масштабного ремонта или реконструкции. Именно поэтому действует льготная ставка.
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«Всего предприниматели с начала года получили по льготной программе около 100 объектов недвижимости. Реализация этих проектов позволит создать около 300 рабочих мест. Узнать о доступных объектах предприниматели могут на инвестиционной карте Подмосковья. Сегодня на ней отображена информация о 190 объектах», – отметила Зиновьева.
Все объекты, которые предоставляются в аренду бизнесу, требуют масштабного ремонта или реконструкции. Именно поэтому действует льготная ставка.
«Так мы решаем сразу несколько экономически важных задач, в числе которых - создание новых предприятий, рабочих мест, налоговые поступления в бюджет и ввод в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества. С начала этого года бизнес получил в аренду уже 98 объектов на территории 29 муниципалитетов», – пояснила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.По условиям программы, арендная плата в 1 рубль в год устанавливается в отношении объектов, износ которых превышает 80%. Другим условием является то, что бизнес берёт на себя обязательства в течение полутора лет провести капремонт или реконструкцию за три года.
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Лора Луганская