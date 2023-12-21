В Подмосковье будет запущен новый авиационный кластер за полмиллиарда рублей

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области
В Солнечногорске запустят авиационный кластер за полмиллиарда рублей. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Кластер появится на базе индустриального парка «Есипово», управляющей компанией которого является Корпорация развития Московской области.
Кроме этого, на новом производстве будут производить запасные части, ремонтировать и восстанавливать компонентов для воздушных судов гражданской авиации.Также запустят зону технического обслуживания летательных аппаратов.
Стоит отметить, что на территории компании запустят собственное проектно-конструкторское бюро.
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«Общий объем инвестиций в реализацию проекта в Солнечногорском городском округе составит около 500 млн рублей. На новой производственной площадке будет создано не менее 150 рабочих мест. Запустить предприятие компания рассчитывает во II квартале 2024 года. Весь проект будет реализован до конца 2025 года», - отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Стоит отметить, что на территории компании запустят собственное проектно-конструкторское бюро.
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Мира Полтева