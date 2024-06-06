В Подмосковье будут делать компоненты двигателей и шасси самолетов

Фото: Анна Волкова
В Раменском будут делать компоненты двигателей и шасси, а также осуществлять капремонт деталей для гражданских самолётов. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Соглашение подписали на ПМЭФ губернатор Московской области Андрей Воробьев и член правления, соучредитель ГК «Протектор» Александр Колбасов. Н
Благодаря новому производству сократится зависимость от западных комплектующих для пассажирских лайнеров Boeing 737 и Airbus A-320.
Производство будет построено рядом с аэропортом «Домодедово» в Раменском округе для оперативного ремонта и доставки деталей. Кроме этого, в перспективе экспорт продукции в Белорусь, Иран, Вьетнам, Китай, КНДР, Венесуэлу и Кубу.
Читайте также:
В Раменском откроют производство погрузчиков
Подмосковье подпишет на ПМЭФ-2024 соглашения на более 150 млрд рублей
В Подмосковье появится уникальный рыбоперерабатывающий комплекс за 1 млрд рублей
Благодаря новому производству сократится зависимость от западных комплектующих для пассажирских лайнеров Boeing 737 и Airbus A-320.
«Авиастроение — одна из важнейших отраслей российской промышленности, а в условиях санкций её развитие приобретает особое значение. Чтобы обеспечить нашей стране технологический суверенитет, необходимо, в том числе, расширять и модернизировать парк самолетов. ГК «Протектор» будет ремонтировать и производить комплектующие для того, чтобы «Боинги» и «Айэрбасы», находящиеся в арсенале российских авиакомпаний, были всегда в исправном состоянии. Инвестор намерен создать 800 новых рабочих мест со средней заработной платой 100 тыс», — отметил Андрей Воробьёв.
Производство будет построено рядом с аэропортом «Домодедово» в Раменском округе для оперативного ремонта и доставки деталей. Кроме этого, в перспективе экспорт продукции в Белорусь, Иран, Вьетнам, Китай, КНДР, Венесуэлу и Кубу.
Читайте также:
В Раменском откроют производство погрузчиков
Подмосковье подпишет на ПМЭФ-2024 соглашения на более 150 млрд рублей
В Подмосковье появится уникальный рыбоперерабатывающий комплекс за 1 млрд рублей
Мира Полтева