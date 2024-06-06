В Раменском откроют производство погрузчиков

Фото: пресс-служба правительства МО
Завод по производству погрузчиков с бортовым поворотом и телескопических погрузчиков запустит в Раменском городском округе белорусская компания «Амкорд», соглашение о строительстве предприятия подписали губернатор Московской области Андрей Воробьёв и председатель совета директоров компании Александр Шакутин на площадке Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Это крупный объект, полный цикл. Планируется создание 700 рабочих мест. Начать строительство инвестор может в следующем году, земельный участок мы уже подобрали», — сказал Андрей Воробьёв.Он добавил, что к 2030 году на заводе планируется ежегодно выпускать полторы тысячи единиц техники.
«Мы планируем в короткие сроки создать новый завод по производству модельного ряда телескопических погрузчиков, погрузчиков с бортовым поворотом и мини-погрузчиков с шарнирно-сочлененной рамой», — пояснил Александр Шакутин.Отмечается, что продукция нового завода будет не только импортозамещающей, но и ориентированной на экспорт.
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