Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Экономика/ В Подмосковье провели более 3,7 тыс. исследований состава арбузов и дынь

В Подмосковье провели более 3,7 тыс. исследований состава арбузов и дынь

08 августа 2024, 17:08
Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Оригинал
Свыше 3,7 тыс. исследований состава дынь и арбузов провели в Московской области с начала текущего сезона ветеринарно-санитарные эксперты, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«С начала лета специалисты ветеринарно-санитарной службы провели 3 тысячи 794 лабораторных исследования 1808 проб арбузов и дынь на органолептические и радиометрические показатели, содержание нитратов и дозиметрию», — говорится в сообщении.
По результатам исследований к продаже не допустили 108 килограммов день и арбузов, не соответствующих ветеринарно-санитарных норм.



Ранее в областном Минсельхозе рассказали, как правильно выбирать бахчевые. Внимание надо обращать на звук, который раздаётся при простукивании арбуза или дыни, а также на цвет плода.

Читайте также:

Инфекционист напугал патогенами при покупке «придорожных» арбузов

Диетолог Соломатина назвала опасные арбузы

Не съедайте больше: врач Сухорукова раскрыла опасность переедания арбуза и дыни
#минсельхозпрод мо
#арбуз
#дыня
#проверки
#московская область
#подмосковье
В Бронницах запустят лакокрасочное производство
08 августа 2024, 16:50

Фото: iStock/SafakOguz

Лакокрасочное производство построит на территории городского округа Бронницы компания «Лонтрек», участок инвестор получил по региональной программе поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль», сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«В строительство лакокрасочного производства компания «Лонтрек» инвестирует 50 миллионов рублей. Запустить новое производство планируется в 2027 году, на нём будет создано свыше 20 рабочих мест для жителей округа», — отметила глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева.
В свою очередь, министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова рассказала, что по проекту компании «Лонтрек», на выделенном участке площадью 2,3 гектара будет построено три производственных здания.

Читайте также:

Выпуск резиновых и пластмассовых изделий вырос в Подмосковье более чем на треть

Подмосковному агропредприятию передали в аренду около 290 га земли

Подмосковье заняло первое место в России по объёму производства хлеба
#бронницы
#производство
#импортозамещение
#мининвест мо
#минимущества
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Выпуск резиновых и пластмассовых изделий вырос в Подмосковье более чем на треть
08 августа 2024, 16:40

Фото: iStock / curtoicurto

Производство резиновых и пластмассовых изделий в Подмосковье с января по июнь текущего года выросло более чем на треть по сравнению с прошлогодним показателем.
Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«За шесть месяцев 2024-го рост производства резиновых и пластмассовых изделий составил 35,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом выпуск изделий из резины увеличился на 33,3%, а производство пластмассовых изделий – на 36,6%», – пояснила Зиновьева.
Зампред добавила, что объём производства резиновых и пластмассовых изделий по итогам первого полугодии в натуральном выражении превысил 136 млн рублей и показал рост в 18% по сравнению с тем же периодом 2023-го.

Зиновьева назвала эту сферу промышленности одной из приоритетных для региона. В Подмосковье она включена в перечень видов деятельности, обеспечивающих технологический суверенитет страны.

Читайте также:

Подмосковному агропредприятию передали в аренду около 290 га земли

Подмосковье заняло первое место в России по объёму производства хлеба

Выпуск лекарств в Московской области увеличился в первом полугодии на 16%
#экономика
#инвестиции
#екатерина зиновьева
#мининвест мо
#производство
#московская область
#подмосковье
#резина
#пластик
Следите за нашими новостями
в удобном формате
США нашли более привлекательный рынок для поставки газа вместо Европы
Поставщики газа из США вместо Европы переключились на более привлекательную Азию
08 августа 2024, 15:51

Фото: iStock/MikeMareen

Поставщики сжиженного природного газа (СПГ) из США стали всё чаще отдавать предпочтение покупателям из Азии вместо Европы, хотя обежали поддержать Евросоюз после отказа от российских энергоносителей. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на издание Business Insider.
По словам аналитиков, США переключились на азиатский рынок после того, как цены на нём превысили европейские. Это произошло даже несмотря на то, что стоимость СПГ в Европе в настоящее время значительно выше показателей прошлого десятилетия.

Согласно итоговым данным за прошлый месяц, поставки американского СПГ в европейские страны примерно сравнялись с российскими. Так, США поставили в Евросоюз 1,5 миллиона тонн топлива, а Россия – 1,3 миллиона тонн. Это стало минимальным разрывом с конца 2021 года.

В январе этого года поставки составляли 5,2 тонны от США против 1,5 миллионов тонн от России.

Прогнозируется, что в августе – сентябре продолжится такая тенденция.

Читайте также:

Der Spiegel: отказавшись от российского газа ЕС стал зависим от удобрений из РФ

В США сняли введенный Байденом запрет на экспорт СПГ

НОВАТЭК отправил первую в 2024 году партию СПГ по Северному морскому пути
#сша
#европа
#россия
#газ
#поставки
#экономика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковному агропредприятию передали в аренду около 290 га земли
08 августа 2024, 15:26

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Почти 290 гектаров областной земли сельскохозяйственного назначения передали в аренду животноводческому предприятию «Кузьминский» в Сергиево-Посадском округе в рамках государственной программы, сообщает пресс-служба Минимущества Московской области.
«Предприятие «Кузьминский» уже более 20 лет занимается разведением племенного крупного рогатого скота. Ранее этому предприятию передали в аренду по госпрограмме 17 гектаров земли, сейчас — 286 гектаров», — отметила глава регионального Минимущества Наталья Адигамова.
Отмечается, что на полученной земле предприятие планирует выращивать корма для коров — пшеницу, ячмень, рапс, горох, сорго, кукурузу и сою. Кроме того, новые площади позволят расширить и само производство.

Читайте также:

Подмосковье заняло первое место в России по объёму производства хлеба

Выпуск лекарств в Московской области увеличился в первом полугодии на 16%

В Подмосковье появится новое металлообрабатывающее предприятие
#сергиев посад
#земельные участки
#апк
#сельское хозяйство
#минимущества
#наталья адигамова
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зарплата курьеров в России превысила зарплату учителей
HH.ru: Средняя зарплата курьеров в России составляет 110 тыс. руб.
08 августа 2024, 13:48

Фото: iStock/PIKSEL

На сегодня средняя зарплата курьеров в России составляет 110 тыс. руб. При этом самую большую оплату труда обещают курьерам на личном автомобиле в «Купере», «Перекрестке Впрок» и Ozon Fresh. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные HH.ru.
В «Купере» курьерам обещают зарплату до 202 тысяч рублей после вычета налогов, однако для этого работник должен иметь личный автомобиль. Тем временем «Перекресток Впрок» готов платить водителям-курьерам на собственном грузовом автомобиле зарплату от 200 тыс. руб. до вычета налогов. А Ozon Fresh предлагает зарплату курьерам с личным автомобилем в размере от 150 до 270 тыс. руб. до вычета налогов. При этом сотрудникам на электровелосипеде маркетплейс готов платить от 120 тыс. до 170 тыс. руб.

Высокий уровень зарплат для курьеров также отмечен в «ВсеИнструменты.ру», «PizzaSishiWok», «Бургер Кинг», Wildberries, московском ЦУМе и «Тануки».

Таким образом, средняя зарплата курьеров на сегодняшний день составляет 110 440 руб. Рост отмечается уже третий год подряд. При этом средняя зарплата учителей в России составляет 41,9 тысяч рублей.

Читайте также:

Дворники и учителя: названы профессии с самыми низкими зарплатами в России

Стали известны самые высокооплачиваемые профессии в России

Стало известно об увеличении зарплат для нескольких профессий
#зарплата
#автомобиль
#учителя
#рост
#профессии
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россия и Китай готовятся к запуску торговли по бартеру
Reuters: Россия и Китай готовятся к запуску торговли по бартеру
08 августа 2024, 12:53

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Россия и Китай из-за санкционных ограничений США могут начать использовать схемы бартерной торговли. Об этом сообщает агентство Reuters.
Источники издания отметили, что первые де сделки, связанные с сельским хозяйством, ожидаются уже этой осенью.

Зампред правления китайско-российской компании Qifa Кайл Шостак напомнил, что в начале 1990-х Москва и Пекин уже торговали по бартеру. Китай использует такие механизмы и с другими государствами. Так, в 2019 году стране удалось обменять пальмовое масло из Малайзии на строительные услуги, продукты из природных ресурсов и необходимое оборудование. А в 2021 году Китай экспортировал в Иран автозапчасти в обмен на фисташки.

Читайте также:

В Китае заявили о невозможности решить украинский кризис в одночасье

Госдеп: НАТО разрабатывает новую стратегию по России с учетом союза РФ и Китая

Times: Британия впервые покинула ТОП-10 рейтинга промышленных стран
#россия
#китай
#торговля
#экономика
#сотрудничество
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Финансист Яхонтова назвала опасные последствия повышения ставки для бизнеса
Финансист Яхонтова: Повышение ключевой ставки грозит компаниям увольнениями
07 августа 2024, 19:51

Фото: iStock/champpixs

Финансист, руководитель отдела партнерских продаж сервиса Екатерина Яхонтова завила, что повышение ключевой ставки может негативно отразиться на бизнесе и принести компаниям снижение потребительского спроса, продаж и прибыли.
Это, в свою очередь, может повлечь за собой массовые увольнения сотрудников организаций, считает эксперт.

«Повышение ключевой ставки увеличивает процентные ставки по кредитам, что делает заёмные средства дороже для бизнеса. Это может замедлить развитие компании и снизить её конкурентоспособность на рынке. Некоторые бизнесы будут вынуждены отложить или отменить планируемые ранее инвестиции и проекты», — добавила в беседе с Газета.ру специалист.

Ранее сообщалось, что Сбербанк повысит ставки по рыночной ипотеке, минимальная процентная ставка теперь составит 20%.

Читайте также:

Россиянам рассказали о повышении ставок по ипотеке

В Госдуме предложили повысить НДФЛ для мигрантов до 30%

Число заявок на семейную ипотеку снизилось на 22% после перезапуска программы
#инвестиции
#компании
#проекты
#ставка
#развитие
#бизнес
#экономика
#финансы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Аналитик Буйволов спрогнозировал курс доллара на начало осени
07 августа 2024, 19:40

Фото: iStock/Vadym Petrochenko

Аналитик Денис Буйволов допустил курс доллара на начало осени в районе 90-95 рублей.
«Гипотетически доллар мог бы дотянуться и до 100 руб., но для этого должны сложиться определенные обстоятельства, например, сильный и устойчивый спад цен на сырье с одновременным ухудшением картины на геополитическом контуре РФ могли бы вызвать подобный импульс. Однако такой сценарий маловероятен», — добавил в беседе с Газета.ру Буйволов.

Ранее управляющий директор по инвестициям Николай Рясков выражал мнение о том, что причина в обвале биржи по всему миру кроется в росте безработицы в США и ухудшении прогнозов прибыли ведущих американских компаний.

Читайте также:

Финэксперт Рясков объяснил обвал биржи по всему миру

Инвестстратег Бахтин спрогнозировал ослабление рубля

В США сделали неутешительный прогноз относительно будущего доллара
#сша
#доллар
#прогноз
#мнение
#рф
#экономика
#валюта
#рубль
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковье заняло первое место в России по объёму производства хлеба
07 августа 2024, 18:47

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Московская область занимает первое место в России и в Центральном федеральном округе по объёмам производства хлеба. Об этом рассказали в пресс-службе Министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона.
«За первое 2024 года полугодие объём производства хлеба на региональных фабриках вырос более чем на 8% и составил без малого 84 тыс. тонн. За тот же период прошлого года на подмосковных хлебокомбинатах выпустили 77,5 тыс. тонн продукции. В этой отрасли Московская область лидирует в Центральном федеральном округе: на долю региона приходится 23,4% от общего объёма хлеба. Она также занимает первое место в стране. 5% продукции на российском рынке изготовлены в Подмосковье», – говорится в сообщении.
Крупнейшими предприятиями по производству хлеба в Подмосковье в министерстве назвали «Калининградхлеб» с заводом в Королёве, «Ореховохлеб», «Коломнахлебпром», «Щёлковохлеб» и «ХЛЕБ САБУРОВО».

Региональные производители выпускают большой ассортимент хлебобулочных изделий – от классических батонов из пшеничной муки и буханок до мультизлаковых изделий, продукции из цельнозерновой муки с семенами и другими добавками.

Читайте также:

Выпуск лекарств в Московской области увеличился в первом полугодии на 16%

В Подмосковье появится новое металлообрабатывающее предприятие

Чеховское предприятие на четверть увеличило объём производства молочной продукции
#московская область
#подмосковье
#экономика
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
#минсельхозпрод мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф