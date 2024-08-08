В Подмосковье провели более 3,7 тыс. исследований состава арбузов и дынь

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Свыше 3,7 тыс. исследований состава дынь и арбузов провели в Московской области с начала текущего сезона ветеринарно-санитарные эксперты, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«С начала лета специалисты ветеринарно-санитарной службы провели 3 тысячи 794 лабораторных исследования 1808 проб арбузов и дынь на органолептические и радиометрические показатели, содержание нитратов и дозиметрию», — говорится в сообщении.По результатам исследований к продаже не допустили 108 килограммов день и арбузов, не соответствующих ветеринарно-санитарных норм.
Ранее в областном Минсельхозе рассказали, как правильно выбирать бахчевые. Внимание надо обращать на звук, который раздаётся при простукивании арбуза или дыни, а также на цвет плода.
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Лев Каштанов