В Московской области начался клубничный сезон

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Подмосковные сельхозпроизводители собирают первый урожай. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Урожай клубники в этом году, по прогнозам, составит около 700 тонн.
Ферма работает с 2019 года. Философия предприятия — передача семейных ценностей через вкус локальных продуктов.
Стоит отметить, что на территории региона выращивается несколько десятков сортов клубники. Урожай клубники в этом году, по прогнозам, составит около 700 тонн.
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«Майские заморозки отодвинули урожай на несколько недель. Сейчас собираем первую партию от сорта «Азия» – крупная, сладкая, красная и большая ягода. Приглашаем всех на нашу ферму за сезонным витаминным угощеньем», — поделилась руководитель семейной фермы Анастасия Лапшина.
Ферма работает с 2019 года. Философия предприятия — передача семейных ценностей через вкус локальных продуктов.
Стоит отметить, что на территории региона выращивается несколько десятков сортов клубники. Урожай клубники в этом году, по прогнозам, составит около 700 тонн.
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Мира Полтева