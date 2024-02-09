В Подмосковье с начала года зарегистрировали больше 100 социальных предпринимателей

В Московской области в День российской науки состоялось вручение научных премий губернатора. Десятью премиями за коммерциализацию научных и научно-технических результатов за 2023 год в сферах науки, технологии, техники и инноваций отмечены три лауреата и семь авторских коллективов региона. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.