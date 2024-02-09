В Подмосковье с начала года зарегистрировали больше 100 социальных предпринимателей

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Более ста предприятий малого и среднего бизнеса Московской области был признаны социальными с начала 2024 года, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.
«Подтверждать статус социального предприятия нужно ежегодно. По итогам первого в этом году заседания межведомственной комиссии социальными предприятиями были признаны 136 субъектов малого и среднего бизнеса, из них 106 подтвердили статус, остальные 30 получили его впервые», — сказала глава министерства Екатерина Зиновьева.Она добавила, что в минувшем году в Московской области было зарегистрировано более тысячи социальных бизнес-проектов.
Подать заявку на присвоение статуса социального предприятия можно онлайн — через региональный портал госуслуг.
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