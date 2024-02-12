Подмосковные школьники выиграли 50 грантов на реализацию своих проектов

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Школьники Московской области получили гранты на реализацию своих проектов, сообщили в пресс-службе Минобразования региона. Ребята стали победителями отборочного этапа Всероссийской конференции «Старт в инновации».
«Провели грантовый конкурс и выбрали лучших Технопарк Физтех-лицея им. П. Л. Капицы, Фонд развития Физтех-школ, правительство Московской области и попечительский совет Физтех-лицея. Всего на конкурс было представлено более тысячи оригинальных проектных работ учащихся по разным направлениям», – говорится в сообщении.20 тысяч рублей на реализацию получили 29 исследовательских, 16 инженерных проектов и пять проектов по технологическому предпринимательству.
Участники получат дополнительные бонусы при поступлении в Физтех-лицей или другие технические вузы, отметили в ведомстве.
Подробнее о конкурсе можно узнать по ссылке.
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Лора Луганская