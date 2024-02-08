Суперфиналистами конкурса «Лидеры России» стали 18 представителей Подмосковья

Фото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»
18 представителей Московской области примут участие в суперфинале пятого по счёту конкурса управленцев «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Об этом сообщили в пресс-службе организаторов.
Суперфинал пройдёт 22-25 февраля в Московском Манеже. Главное событие юбилейного сезона будет включать оценочные мероприятия, деловую и образовательную программы, встречи с наставниками. По решению Наблюдательного совета в суперфинале примут участие 302 управленца, которые успешно преодолели все предыдущие испытания.
Конкурсантам предстоит поработать над управленческими кейсами, специально подготовленными профессиональными экспертами, проявить себя в ситуациях, возникающих в реальной жизни руководителей.
Также в числе победителей из Московской области – ведущий инженер проекта российской компании «Бюро 1440», начинающий предприниматель Василий Артёмов из Королёв. Его деятельность связана с созданием космической техники.
Ещё одна суперфиналистка – Юлия Шугина из Щёлково, заведующая отделением хирургии новорождённых Московского областного перинатального центра, практикующий врач, детский хирург. В этом году она получила национальную премию «Репродуктивное завтра России» за мастерство и уникальные операции, которые выполняет её команда.
Все суперфиналисты получат образовательный грант на 1 млн рублей на выбранную программу обучения в российских вузах, а также возможность встретиться с наставниками из числа ведущих управленцев страны.
Конкурс «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению президента Российской Федерации. За все время на участие в нём подано более 1 млн заявок из 150 стран.
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Конкурсантам предстоит поработать над управленческими кейсами, специально подготовленными профессиональными экспертами, проявить себя в ситуациях, возникающих в реальной жизни руководителей.
«Суперфинал пятого сезона объединит 302 конкурсанта из 63 регионов России и четырёх стран мира. Всего за выход в финальное мероприятие в окружных финалах состязались 2749 конкурсантов, которых оценивали в общей сложности 111 экспертов. А всего на участие в пятом сезоне было принято почти 160 тысяч заявок», – рассказал гендиректор АНО «Россия-страна возможностей», ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.Одним из самых опытных подмосковных победителей окружного финала стал 51-летний Алексей Пирвердян из Одинцова – руководитель производства продуктов в крупной торговой сети.
Также в числе победителей из Московской области – ведущий инженер проекта российской компании «Бюро 1440», начинающий предприниматель Василий Артёмов из Королёв. Его деятельность связана с созданием космической техники.
Ещё одна суперфиналистка – Юлия Шугина из Щёлково, заведующая отделением хирургии новорождённых Московского областного перинатального центра, практикующий врач, детский хирург. В этом году она получила национальную премию «Репродуктивное завтра России» за мастерство и уникальные операции, которые выполняет её команда.
Все суперфиналисты получат образовательный грант на 1 млн рублей на выбранную программу обучения в российских вузах, а также возможность встретиться с наставниками из числа ведущих управленцев страны.
Конкурс «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению президента Российской Федерации. За все время на участие в нём подано более 1 млн заявок из 150 стран.
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Лора Луганская