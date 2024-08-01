В Подмосковье на субсидии социальным предприятиям на год заложено 100 млн рублей

Фото: пресс-служба Мособлдумы
На субсидии социальным предприятиям Московской области в 2024 году предусмотрено 100 млн рублей. Кроме того, предусматриваются гранты, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв объявил, что 1 августа в регионе стартуют конкурс на получение субсидий для социальных предприятий, а также конкурс на получение грантов для социальных предприятий и молодых предпринимателей.
Кроме этого, по его словам, предусматриваются гранты на реализацию новых проектов или развитие действующих. Размер гранта может достигать 500 тыс. рублей.
Как напомнили в пресс-службе Мособлдумы, в июле в Подмосковье была запущена витрина социальных предприятий. Там можно подать заявку на признание предприятия социальным.
Об условиях конкурса за субсидии социальным предприятиям, а также гранты социальным предприятиям и молодым предпринимателям, можно прочитать по ссылке.
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«Московская область лидирует среди регионов по количеству социальных предпринимателей. Этот статус получили уже свыше 1 тыс. субъектов. Это не просто бизнес, а предприятия, помогающие людям, принимающие на работу граждан из социально уязвимых категорий. Важно всесторонне поддерживать их. В Московской области для социальных предприятий предусмотрена субсидия до 2 млн рублей. На такую меру поддержки в этом году предусмотрено 100 миллионов рублей», – пояснил Брынцалов.
Кроме этого, по его словам, предусматриваются гранты на реализацию новых проектов или развитие действующих. Размер гранта может достигать 500 тыс. рублей.
Как напомнили в пресс-службе Мособлдумы, в июле в Подмосковье была запущена витрина социальных предприятий. Там можно подать заявку на признание предприятия социальным.
Об условиях конкурса за субсидии социальным предприятиям, а также гранты социальным предприятиям и молодым предпринимателям, можно прочитать по ссылке.
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Лора Луганская