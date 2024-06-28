В подмосковных МФЦ появятся услуги Сбера для бизнеса

Фото: пресс-служба Мингосуправления МО
Соглашение о сотрудничестве подписали МФЦ Московской области и «Среднерусский банк» Сбера, теперь в подмосковных офисах «Мои документы» предприниматели смогут открыть банковский счёт и подать заявку на эквайринг — подключение безналичной оплаты товаров и услуг, сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«В офисах МФЦ Московской области мы оказываем ряд услуг для бизнеса. Сотрудничество с одним из крупнейших банков России помогает нам развивать это направление и оказывать услуги комплексно. Например, в наших офисах можно не просто зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель, но также открыть счет и подать заявку на торговый эквайринг. И все это можно сделать за одно посещение», — отметила директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова.Помимо расширения перечня услуг МФЦ, стороны также договорились обмениваться опытом работы с заявителями и развивать клиентоцентричный подход.
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Лев Каштанов