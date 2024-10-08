В Подмосковье начался сбор заявок от бизнеса на международные выставки

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Предварительный сбор заявок от предпринимателей на участие в международных российских и зарубежных выставках начался в Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного Мининвеста.
В министерстве подчеркнули, что подмосковным участникам выставок поможет Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области: он оплатит аренду площади, регистрационные сборы, постройку общего областного стенда. Кроме того, сотрудники фонда помогут подобрать потенциальных иностранных партнёров и обеспечат переводчика и техническое сопровождение переговоров.«Предприниматели Подмосковья могут оставить заявку на участие на платформе «Мой экспорт», которая интегрирована с инвестиционным порталом региона. Заявки на международные выставки, которые будут проходить за рубежом и в России, принимаются до 1 ноября», — говорится в сообщении.
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