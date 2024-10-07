Для самозанятых Подмосковья проведут однодневный курс по развитию своего дела

Фото: iStock/fizkes
Однодневный бесплатный курс «Мой бизнес. Интенсив для самозанятых» проведут для жителей Московской области в субботу, 12 октября, в рамках реализации национального проекта ««Малое и среднее предпринимательство», сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Участники интенсива получат необходимую информацию для начала и развития своего дела, узнают преимуществах статуса самозанятого и о том, какими личными компетенциями нужно обладать, чтобы вести бизнес», — говорится в сообщении.В числе спикеров заявлены бизнес-консультант, предприниматель Дмитрий Ащепков, а также тренеры эффективной коммуникации и ораторского мастерства Ольга Клинг и Алексей Марков.
Для участия необходимо пройти онлайн-регистрацию, она открыта до 11 октября по ссылке. Там же можно прочесть подробную информацию о мероприятии.
Читайте также:
Крупный производитель колбас «Петровские деликатесы» обанкротился в Петербурге
Госдума обсуждает повышение лимита страховки по долгосрочным вкладам
В ОЭЗ «Дубна» построят металлообрабатывающее производство
Лев Каштанов