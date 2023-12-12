В Подмосковье наградили трёх выдающихся деятелей науки

Фото: Мининвест МО
Под руководством Глеба Косовского был создан Центр экспериментальной эмбриологии и репродуктивных биотехнологий. С 2017 года Косовский руководит ФГБНУ НИИПЗК им. Афанасьева. Институт разрабатывает и внедряет технологии в области генетики и селекции сельскохозяйственных животных. Медаль Косовскому вручена за значительный вклад в развитие науки и практики клеточного пушного звероводства и кролиководства.
Сулухан Темирбекова – крупный учёный в области сельского хозяйства, мировым лидером по изучению опасной комплексной болезни энзимо-микозного истощения семян сельскохозяйственных культур. Сегодня она заведует лабораторией ВНИИФ, которая занимается защитой сельскохозяйственных культур от опасных болезней, вредителей и сорных растений. Почётное звание присвоено Темирбековой за вклад в развитие науки и многолетнюю добросовестную работу.
Читайте также:
Подмосковье заняло первое место в России по объёму производства хлеба и хлебобулочных изделий
В Истре построят производство оборудования для альпинизма за 1 млрд рублей
Число самозанятых в Московской области увеличилось до 640 тыс