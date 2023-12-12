В Подмосковье наградили трёх выдающихся деятелей науки

Компания выпускает средства защиты для безопасной работы на высоте. Инвестпроект предполагает расширение действующего производства и будет реализован в две очереди. Завершить строительство и запустить первую очередь планируется в первом квартале будущего года. Вторая будет запущена ещё через год.



Объём инвестиций в проект превысит 1 млрд рублей. На предприятии создадут не менее 200 рабочих мест.



30 лет назад компанию «ВЕНТО» создали энтузиасты-альпинисты для производства оборудования, которое можно было бы применять в горах. Сейчас она производит анкерные и противовесные системы, учебные полигоны, защитные ограждения, страховочные привязи и многое другое.



В связи с курсом на импортозамещение предприятие приняло решение значительно расширить линейку выпускаемой продукции. Например, в этом году было запущено производство снаряжения для спецназа, механизмов для подъёма животных с помощью вертолёта, а также специальных привязей для специалистов, занимающихся деревьями.



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