Подмосковье заняло первое место в России по объёму производства хлеба и хлебобулочных изделий

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«По данным Федеральной службы государственной статистики, Московская область по объёму производства хлеба и хлебобулочных изделий, включая полуфабрикаты, занимает первое место в ЦФО и России. Этот объём за 10 месяцев 2023 года превысил 461 тыс тонн, что на 7,2 % выше аналогичного периода 2022 года. Второе место – у Москвы с объёмом производства 396,7 тыс тонн», – отметил Мурашов.По его словам, таких высоких результатов удалось добиться за счёт работы производств региона – таких как заводы «Щёлковохлеб», «Калининградхлеб» из Королёва, «Рузский хлебозавод», «Хлеб Сбурова» из Серпухова, а также Коломенский булочно-кондитерский холдинг «Коломенское поле», который лидирует в производстве хлебобулочных изделий в России.
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