В Подмосковье оцифровали ещё одну услугу для опекунов

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Услугу «Выдача разрешения на безвозмездное пользование имуществом подопечного» в Московской области перевели в цифровой формат: теперь опекун может подать заявку на региональном госпортале, сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.
«Раньше для оформления этого разрешения заявитель должен был прийти в МФЦ с пакетом документов. Теперь всё можно сделать онлайн. Более того, для удобства пользователей в форму заявки внедрён сервис автозаполнения сведений о подопечном. Опекуну достаточно выбрать нужного ребенка из списка и направить заявку на рассмотрение», — объяснила глава регионального министерства Надежда Куртяник.Услуга размещена на региональном госпортале в подразделе «Усыновление и опека» раздела «Соцподдержка». Срок рассмотрения заявления — семь рабочих дней.
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