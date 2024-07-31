ИТ-компаниям открыли возможность внести предложения по цифровизации Подмосковья

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На портале «Цифровое Подмосковье» открыли приём предложений от ИТ-компаний по цифровизации экономики Московской области, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.
«ИТ-компании могут принять активное участие в улучшении и развитии региона с помощью «цифры». Для этого достаточно оставить соответствующее предложение на портале «Цифровое Подмосковье», — пояснила глава Мингосуправления области Надежда Куртяник.Она подчеркнула, что все поступившие предложения будут проанализированы, после чего наиболее удачные решения реализуют.
Раздел по приёму предложений доступен на главной странице «Цифрового Подмосковья». Желающим достаточно заполнить электронную форму, в которой описать предложенное цифровое решение и сферу его применения, а также указать контактную информацию и сведения о правообладателе.
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