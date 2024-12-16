В Подмосковье запустили цифровую базу по загруженности ФОКов

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Работу по проверке и интенсификации работы ФОКов при помощи цифровых инструментов проводят в Московской области, о первых итогах этой программы рассказал в ходе совещания губернатор региона Андрея Воробьёва с главами областных ведомств и муниципалитетов министр физической культуры и спорта Подмосковья Дмитрий Абарёнов.
«Доступность, массовость спорта — это один из национальных приоритетов. Мы проводим в этом направлении весьма заметные мероприятия. Это и центральные стадионы, и подогрев футбольных полей, и наши ФОКи, бассейны, ледовые арены. И дальше будем строить, такой запрос есть», — отметил Андрей Воробьёв.Для более оптимального использования спортивный инфраструктуры в регионе был запущен проект «50 умных ФОКов». Уже сейчас он показал, что есть потенциал для увеличения загрузки спортобъектов.
«Сейчас мы апробируем систему, чтобы научиться правильно считать загрузку наших спорткомплексов, чтобы мы могли принимать оперативные решения относительно дополнительной загрузки, вносить изменения и понимать, надо ли строить рядом дворец спорта. Первым этапом мы пошли по 50 ФОКам. Мы начали устанавливать камеры с искусственным интеллектом, которые могут анализировать и автоматически выдавать данные по загрузке», — сказал Дмитрий Абарёнов.Он добавил, что показательные результаты введения цифрового учёта посещаемости дал химкинский ФОК «Юбилейный».
Он добавил, что работа в этом направлении будет расширяться, а также рассказал, что уже сейчас в регионе запушен дашборд: онлайн-портал, в режиме реального времени показывающий степень загруженности того или иного ФОКа. Число спортивных учреждений, подключённых к этой системе, будет увеличиваться.
«На примере ФОКа «Юбилейный» в Химках мы видим на бумаге почти полную загрузку и 315 тысяч посещений в год, а по данным с видеокамер видно, что загрузка данного объекта — 63% и 200 тысяч посещений в год. Эта информация поводила перевести в ФОК уроки физкультуры из находящейся рядом школы. Потому что зал в ФОКе шикарный и он в эти часы стоял пустым», — пояснил Дмитрий Абарёнов.
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