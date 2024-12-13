В Подмосковье создали интерактивную карту ёлочных базаров

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Интерактивная карта всех ёлочных базаров на территории Московской области с адресами графиком их работы стала доступна для пользователей, сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.
«Всего в Московской области откроют 283 ёлочных базара. Вся подробная информация о каждом из них будет доступна пользователю после клика на соответствующую точку на интерактивной карте», — отмечается в сообщении.В министерстве добавили, что первые подмосковные ёлочные базары уже заработали в Рузе, Коломне, Кашире, Егорьевске, Звенигороде, Чехове, Наро-Фоминске. Истре, Жуковском, Красногорске, Электрогорске и в Одинцовском округе.
Интерактивная карта ёлочных базаров Московской области размещена на портале «Мой АПК».
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