Московская область вошла в топ-5 премии «Лидеры ИИ»

США направят около 300 млн долларов на поддержку сельскохозяйственного сектора и восстановление транспортной инфраструктуры Украины. Об этом заявил первый заместитель госсекретаря США Ричард Верма в ходе семинара в Центре стратегических и международных исследований* в Вашингтоне.