Московская область вошла в топ-5 премии «Лидеры ИИ»

Подмосковье вошло в число пяти регионов, успешно решающих общественно значимые задачи с помощью искусственного интеллекта. Церемония награждения победителей прошла на международной конференции AI Journey 2024.
Московская область получила звание лидера ИИ за реализацию проекта по проверке питания в школах и социальных учреждениях. Накануне Владимир Путин отметил на конференции тех, кто внедряет самые передовые решения, используя современные технологии.
По его словам, в основном это функции распознавания фото- и видеоизображений, а также текста.
За это время благодаря искусственному интеллекту удалось проанализировать 900 тыс. фотографий, выявить свыше 6 тыс. недочётов, повысить качество питания в школах и социальных учреждениях.
Более 65 тыс. камер системы «Безопасный регион» с внедрённым ИИ следят за порядком более чем в 7 тыс. дворах. В рамках проекта «Чистая территория» нейросеть не только находит нарушения на улицах, но и автоматически ставит задачи по их устранению, а затем проверяет выполнение работ.
Кроме того, на некоторых автобусных остановках с этого года искусственный интеллект следит за чистотой, контролирует очереди на общественный транспорт. Если нейросеть фиксирует в видеопотоке более 10-15 человек, переполненные урны или мусор на остановках, ответственные сотрудники получают сигнал для устранения проблемы.
Все шесть работающих в Подмосковье голосовых помощников за секунду отвечают на звонок и сразу обрабатывают запросы. Так, робот Светлана, заменившая 400 операторов, записывает пациента к врачу. Робот Женя принимает сообщения о неполадках в системе ЖКХ и информирует о решении проблемы. Робот Галина консультирует жителей по услугам МФЦ и записывает на приём. Этим раньше занимались около 100 операторов. А робот Ольга подскажет расписание автобусов или сроки ремонта дороги. Кроме того, голосовые помощники собирают обратную связь от жителей, обзванивая их.
Еще один важный подмосковный проект с использованием ИИ – распознавание документов на региональном портале госуслуг. Искусственный интеллект минимизирует количество отказов, если житель приложил неверные документы, и снижает нагрузку на модераторов. Эта опция уже доступна для получения удостоверения многодетной семьи или на право управления машинами.
Кроме того, ИИ помогает в Подмосковье врачам читать медицинские снимки и голосом вводить данные в медкарту. С помощью искусственного интеллекта через дорожные камеры выявляются и контролируются места несанкционированного сброса отходов. Также умные камеры находят незаконные торговые точки и ставят задачу по их устранению или легализации.
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«Наш президент говорит о необходимости развития искусственного интеллекта. Мы активно занимаемся цифровизацией. Это важный инструмент, помогающий управлять большой системой. Сегодня в Подмосковье реализуется более 30 проектов с использованием ИИ в самых разных сферах, а два года назад их было всего девять. В планах - внедрить ещё шесть», – рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
По его словам, в основном это функции распознавания фото- и видеоизображений, а также текста.
«Например, голосовые помощники, а у нас их шесть, за год отвечают на 7 млн звонков жителей. Они записывают к врачу, рассказывают, когда в доме запустят отопление и так далее. Кроме того, ИИ помогает выявить нарушения – например, мусор во дворах, проследить за их устранением, анализируя данные с камер», – пояснил глава региона.Он напомнил, что проверять питание в школах и социальных учреждениях региона с помощью нейросети стали с прошлого года. Сотрудник подгружает фото подноса с едой в мобильное приложение «Проверки Подмосковья», а искусственный интеллект распознаёт блюдо и проверяет на соответствие утвержденному меню. Все выявленные нарушения устраняются в короткий срок.
За это время благодаря искусственному интеллекту удалось проанализировать 900 тыс. фотографий, выявить свыше 6 тыс. недочётов, повысить качество питания в школах и социальных учреждениях.
Более 65 тыс. камер системы «Безопасный регион» с внедрённым ИИ следят за порядком более чем в 7 тыс. дворах. В рамках проекта «Чистая территория» нейросеть не только находит нарушения на улицах, но и автоматически ставит задачи по их устранению, а затем проверяет выполнение работ.
Кроме того, на некоторых автобусных остановках с этого года искусственный интеллект следит за чистотой, контролирует очереди на общественный транспорт. Если нейросеть фиксирует в видеопотоке более 10-15 человек, переполненные урны или мусор на остановках, ответственные сотрудники получают сигнал для устранения проблемы.
Все шесть работающих в Подмосковье голосовых помощников за секунду отвечают на звонок и сразу обрабатывают запросы. Так, робот Светлана, заменившая 400 операторов, записывает пациента к врачу. Робот Женя принимает сообщения о неполадках в системе ЖКХ и информирует о решении проблемы. Робот Галина консультирует жителей по услугам МФЦ и записывает на приём. Этим раньше занимались около 100 операторов. А робот Ольга подскажет расписание автобусов или сроки ремонта дороги. Кроме того, голосовые помощники собирают обратную связь от жителей, обзванивая их.
Еще один важный подмосковный проект с использованием ИИ – распознавание документов на региональном портале госуслуг. Искусственный интеллект минимизирует количество отказов, если житель приложил неверные документы, и снижает нагрузку на модераторов. Эта опция уже доступна для получения удостоверения многодетной семьи или на право управления машинами.
Кроме того, ИИ помогает в Подмосковье врачам читать медицинские снимки и голосом вводить данные в медкарту. С помощью искусственного интеллекта через дорожные камеры выявляются и контролируются места несанкционированного сброса отходов. Также умные камеры находят незаконные торговые точки и ставят задачу по их устранению или легализации.
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Лора Луганская