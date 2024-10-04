В Подмосковье открыт дополнительный набор заявок на субсидии на развитие туризма

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО
Дополнительный конкурсный отбор на предоставление субсидий для реализации проектов в сфере развития туристской инфраструктуры объявило министерство культуры и туризма Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«Субсидии будут предоставляться по четырём направлениям: создание или развитие пляжей, создание нестационарной причальной инфраструктуры, создание кемпингов, включая приобретение палаток и прочего оборудования, обустройство рекреационной и жилой зон, оборудование санузлов, создание навигации и инфраструктуры для людей с ОВЗ, а также субсидии на развитие иных туристических объектов», — говорится в сообщении.Заявки на субсидии принимаются до 1 ноября. Подробная информация о принципах конкурсного отбора на предоставлении субсидии и о правилах подачи заявки размещена по ссылке.
Читайте также:
В Подмосковье стартовал новый отбор заявок на гранты для семейных ферм
64 социальных предпринимателя получат субсидии от Подмосковья
В Подмосковье начался приём заявок на получение грантов для развития гражданского общества
Лев Каштанов