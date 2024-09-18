В Подмосковье начался приём заявок на получение грантов для развития гражданского общества

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
В Московской области начался приём заявок на участие в отборе на получение грантов в виде субсидий для некоммерческих неправительственных организаций, работающих в регионе и занимающихся развитием гражданского общества, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Гранты будут распределены по четырём направлениям:
Подать заявку можно найти в разделе «Документы» на сайте мособл.гранты.рф.
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- Культура и искусство;
- Социальная защита граждан;
- Молодёжная политика;
- Волонтёрская деятельность;
Подать заявку можно найти в разделе «Документы» на сайте мособл.гранты.рф.
Больше информации по ссылке.
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