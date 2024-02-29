В Подмосковье открывается новый строительный гипермаркет

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Строительный гипермаркет OBI откроется 5 марта в рабочем посёлке Новоивановское Одинцовского городского округа, это будет уже шестой магазин этой торговой сети, работающий на территории Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия.
«Гипермаркет построили на месте парковки мебельного торгового центра «Три кита». Общая площадь двухэтажного здания составляет более 21 тысячи квадратных метров. Благодаря новому гипермаркету в округе появилось более ста новых рабочих мест», — отмечается в сообщении.В гипермаркете можно будет купить инструменты для строительства и уборки снега, сантехнику, садовый декор, текстиль, хозяйственные товары, оборудование для кухни, мебель и прочее. В магазине можно оформить доставку товаров на дом или самостоятельно забрать товары, заказанные на сайте.
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