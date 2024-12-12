Подмосковные участники СВО смогут получить выплату вместо участка земли

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Возможность получить выплату в размере 500 тысяч рублей вместо земельного участка предоставят подмосковным ветеранам СВО, а также членам семей погибших бойцов, новая система заработает с 1 января 2025 года, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Московской области.
«Мы ввели новую поддержку для наших бойцов, а также для семей, которые потеряли своего близкого при выполнении боевых задач. Теперь они смогут получить единовременную выплату 500 тысяч рублей взамен земельного участка», — сказал министр социального развития региона Андрей Кирюхин.Он добавил, что аналогичную возможность — получить выплату вместо бесплатного участка — имеют многодетные семьи региона, и эта мера поддержки показал свою эффективность.
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