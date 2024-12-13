Жилищную субсидию автоматически получили 72 тыс. подмосковных льготников

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в Московской области автоматически получили порядка 72 тыс. льготников. Такие данные привели в пресс-службе Минсоцразвития региона.
В Подмосковье упростили порядок получения жилищной субсидии. При подаче заявления на региональном портале госуслуг нужно дать согласие на обработку персональных данных, и субсидия будет продлеваться автоматически.
В пресс-службе уточнили, что субсидия предоставляется гражданам, расходы которых на оплату ЖКУ превышают 2 % от общего дохода семьи. Важное условие – прописка в Московской области.
Первично подать заявление на субсидию ЖКУ можно на региональном портале госуслуг.
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«Упрощённое продление позволило жителям избежать лишней бумажной волокиты. Автоматически в этом году получили субсидию на оплату коммунальных услуг порядка 72 тыс. льготников. На эту меру поддержки с начала года израсходовано более 1,8 млрд рублей», – пояснила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
В пресс-службе уточнили, что субсидия предоставляется гражданам, расходы которых на оплату ЖКУ превышают 2 % от общего дохода семьи. Важное условие – прописка в Московской области.
Первично подать заявление на субсидию ЖКУ можно на региональном портале госуслуг.
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Лора Луганская