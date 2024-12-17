В Подмосковье стартовала оздоровительная программа для семей погибших военных

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
В подмосковном оздоровительном комплексе «Литвиново» стартовала уникальная программа социально-психологической поддержки жён и детей погибших участников спецоперации. Её запустили по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсоцразвития.
«Первые 34 семьи уже отдыхают в одном из лучших загородных комплексов нашего региона. Там мамы вместе с детьми проведут неделю. Мы создаём условия для поддержки и восстановления, чтобы каждая семья чувствовала нашу заботу», – сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.Как пояснили в министерстве, участниками первого заезда стали 34 мамы и 46 детей. Детей распределены по возрастным группам, их досуг обеспечивают профессиональные вожатые.
Каждая семья живёт в комфортабельных номерах с санузлом. Для взрослых и детей обеспечено пятиразовое сбалансированное питание. Программа развлечений включает творческие мастер-классы, сеансы в галокамере, занятия спортом, посещение бассейна, боулинга, игру в мини-гольф и многое другое.
Пребывания в комплексе «Литвиново» сопровождается поддержкой специалистов – психологов, педагогов и спортивных инструкторов. На территории круглосуточно работает медпункт.
Записаться на оздоровительную программу можно на портале госуслуг.
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