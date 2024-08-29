В Подмосковье подсчитали, сколько стоит собрать ребёнка в школу

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Базовый набор школьных принадлежностей и формы в этом году в Московской области обойдётся родителям примерно в шесть тысяч рублей, если делать покупки в крупных торговых сетях, расчёты произвели специалисты министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«В этом году минимальная стоимость школьного комплекта составляет около 6 254 рублей для мальчика и 5 949 рублей для девочки», — говорится в сообщении.В набор вошли самые необходимые канцелярские товары, ранец, спортивная обувь и одежда, а также школьная форма: рубашка, брюки, носки и ботинки для мальчика и сарафан, колготки и туфли для девочки.
В министерстве отметили, что в этом году в крупных сетях снизилась цена на канцелярские наборы. Если в прошлом году набор из девяти позиций стоил 447 рублей, то в этом — 415. Кроме того, существенно подешевели ранцы: с 1999 рублей в прошлом году до 1159 рублей в этом.
Читайте также:
«На каторгу?»: Психолог объяснила, как настроить ребенка на школьные будни
В Пушкинском округе завершилось строительство школы на 550 мест
Физтех-лицей имени П.Л. Капицы признали лучшей школой России
Лев Каштанов