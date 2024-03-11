В Подмосковье планируют запустить новое производство гормонального препарата

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области
В Подмосковье запустят производство препарата для предупреждения послеродового кровотечения. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Новый гормональный препарат для предупреждения послеродового кровотечения будет производить компания «ПСК Фарма» на территории ОЭЗ «Дубна».
Стоит отметить, что производство данного препарата поможет решить проблемы послеродового кровотечения.
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«Обеспечить роддома и акушерские отделения больниц необходимым ассортиментом эффективных лекарственных препаратов — важнейшая задача. Начало производства в Подмосковье собственного гормонального препарата для предотвращения кровотечений имеет большое значение для безопасности жизни и здоровья пациенток», — поделилась министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
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Мира Полтева