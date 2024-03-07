В Подмосковье выросло производство мясных консервов

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Производство мясных консервов в Московской области по итогам 2023 года выросло на 10% по сравнению с предыдущим годом, регион занимает в этой сфере лидирующие позиции в Центральном федеральном округе, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
«За минувший год в Подмосковье произвели 49 тысяч тонн консервов из мяса. Это 72% от общего объёма, произведенного в ЦФО, и более 38% общероссийского объёма», — рассказал глава министерства Владислав Мурашов.Он добавил, что достичь таких результатов удалось благодаря модернизации подмосковных заводов по переработке мяса. В числе наиболее крупных производителей он назвал Лыткаринский мясоперерабатывающий завод, Наро-Фоминский консервный завод, а также «МПК Селятино» в городском округе Наро-Фоминск и «ПК Мамир» в Балашихе.
Читайте также:
В Подмосковье построят два завода в сфере лёгкой промышленности
В Московской области увеличилось на 40% производство индейки
В Подмосковье запускают новое кондитерское производство
Лев Каштанов