В Подмосковье заработает новое производство косметики

Кошехабльский районный суд Адыгеи запретил деятельность украинского бизнесмена Игоря Коломойского (включён Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму) и его партнёров в РФ, а также обратил их активы в доход российского государства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединённую пресс-службу судов Республики Адыгея.