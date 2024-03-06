В Подмосковье заработает новое производство косметики

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области
Компания «Миксит» приступила к оснащению нового производства косметики в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
На предприятии в настоящий момент проводят ремонтные работы и оно начнет работать в полную мощность во второй половине этого года.
Стоит отметить, что на новом заводе будут производить бытовую химию, пеномоющие средства и уходовую косметику.
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«Строительство и запуск нового предприятия в городском округе Солнечногорск осуществляется при поддержке Фонда развития промышленности РФ (ФРП), который предоставил компании «Миксит» льготный заем в размере 217,5 млн рублей. На новой площадке будет создано более 100 рабочих мест, а с учетом работников склада количество составит порядка 300 человек.Компания рассчитывает запустить предприятие на полную мощность в IV квартале этого года», — подчеркнула министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
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Мира Полтева