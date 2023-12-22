Зиновьева: в Подмосковье продолжают работать 186 иностранных компаний

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Московской области работают почти 190 компаний с участием иностранного капитала. Благодаря им в области создали около 100 тыс рабочих мест. Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
«В регионе всегда было больше всего иностранных производств. Сейчас компаний перешла к российскому менеджменту. Девять работу приостановили, однако стальные продолжают работать. Сегодня в регионе функционируют 186 компаний с участием иностранного капитала, создавших без малого 97 тыс новых рабочих мест. Они представляют 40 стран», – уточнила зампред в интервью ТАСС.По её оценке, Московская область сохраняет позиции желанного для инвесторов региона.
«Здесь и отстроенная логистика, и большой рынок сбыта, и близость к столице. Плюс почти ничем не ограниченный кадровый рынок», – перечислила преимущества Подмосковья Зиновьева.Она добавила, что с учётом последних обстоятельств в штатном режиме продолжают работать более 140 иностранных компаний, в том числе «Пепси», «Ашан», «К-Флекс» и другие. Переданы российскому менеджменту и продолжают функционировать ещё шесть, столько же находятся в процессе передачи.
Приостановили деятельность девять компаний, полностью проданы 22. Это, например, «Макдональдс», ставший «Вкусно – и точка», финская «Валио». Заявлено о продаже двух компаний.
Как подчеркнула Зиновьева, ниши ушедших с рынка иностранных компаний занимают другие инвесторы.
Читайте также:
Компания из Серпухова представила продукты быстрого приготовления в Египте
Фестиваль-ярмарка «Сделано в России» пройдет в Китае в канун китайского нового года
Две подмосковные площадки - лидеры рейтинга ОЭЗ России
Лора Луганская