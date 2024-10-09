В Подмосковье подписали соглашения о реализации крупных агропромышленных проектов

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Зампред правительства Московской области Вячеслав Духин и министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Двойных подписали ряд соглашений о реализации в Подмосковье крупных агропромышленных проектов. Подписание документов состоялось в рамках выставки «Золотая осень», сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона.
XXVI российская агропромышленная выставка проходит с 9 по 12 октября. В ней традиционно принимают участие сотни производителей из разных регионов России, включая Подмосковье.
Также зампред подмосковного правительства отметил, что одной из приоритетных задач является уход от импорта в сельском хозяйстве. В рамках этой задачи ведётся активная работа. Так, в Воскресенске в скором времени будет запущен проект с инвестициями в размере 12 млрд рублей, целью которого как раз является уход от импорта. А ГК «Лето» собирается реализовать крупный инвестиционный проект по производству пищевого яйца в Кашире.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
В ближайшие два года в Подмосковье будет построен комплекс по переработке сельхозпродукции, выращиванию уток, а также две молочные фермы.
Подписанные в рамках выставки «Золотая осень» соглашения направлены на реализацию данных проектов.
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«Мне кажется, у Московской области очень чёткая ниша, если говорить о сельском хозяйстве. Мы много работаем, чтобы обеспечивать продовольственную безопасность нашей страны. Есть успехи, которые были достигнуты в предыдущие 10 лет. Например, губернатор ставил достаточно серьёзные задачи по развитию сырного кластера. Кроме того, фактически удалось создать новую отрасль, которая очень грамотно встроилась в экономику региона – Московская область внесла существенный вклад в общероссийский рост по тепличным овощам. В целом по стране производство выросло в 3 раза, а в Подмосковье – в 28. Раньше в значительной степени это была импортная продукция», – отметил Духин.
Также зампред подмосковного правительства отметил, что одной из приоритетных задач является уход от импорта в сельском хозяйстве. В рамках этой задачи ведётся активная работа. Так, в Воскресенске в скором времени будет запущен проект с инвестициями в размере 12 млрд рублей, целью которого как раз является уход от импорта. А ГК «Лето» собирается реализовать крупный инвестиционный проект по производству пищевого яйца в Кашире.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
В ближайшие два года в Подмосковье будет построен комплекс по переработке сельхозпродукции, выращиванию уток, а также две молочные фермы.
Подписанные в рамках выставки «Золотая осень» соглашения направлены на реализацию данных проектов.
«Заключённые соглашения будут способствовать дальнейшему развитию агропромышленного сектора региона, производственной инфраструктуры и технологий, а также привлечению в отрасль кадров путём создания новых рабочих мест», – подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.Читайте также:
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Анастасия Чинкова