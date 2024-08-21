Физтех-лицей имени П.Л. Капицы признали лучшей школой России

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Сильнейшей школой страны стал Физтех-лицей им. П.Л. Капицы из Долгопрудного, сместивший на второе место СУНЦ МГУ. Таким образом, в общероссийском рейтинге школ впервые с 2017 года сменился лидер.
Рейтинг составило агентство RAEX. При оценке учитывали конкурентоспособность и число выпускников, поступивших в престижные учебные заведения.
На третьем месте оказался московский лицей «Вторая школа».
Как отметили в RAEX, процент московских школ в рейтинге снижается. За пять лет доля столичных учреждений упала с 45% в 2019 году до 29% – в 2024-м.
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«Лидер сменился впервые за время существования рейтинга. В RAEX отмечают, что стать лучшим в стране Физтеху им. П.Л. Капицы помог рост числа выпускников, зачисленных в вузы по результатам олимпиад без других вступительных испытаний. За год доля олимпиадников среди выпускников лицея выросла с 47,7% до 58,4%. Кроме того, у этой школы – почти стопроцентное поступление выпускников в престижные российские университеты», – пояснили составители списка.
На третьем месте оказался московский лицей «Вторая школа».
Как отметили в RAEX, процент московских школ в рейтинге снижается. За пять лет доля столичных учреждений упала с 45% в 2019 году до 29% – в 2024-м.
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Лора Луганская