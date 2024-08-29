В Пушкинском округе завершилось строительство школы на 550 мест

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Строительство школы, рассчитанной на 550 учеников, завершили в микрорайоне Заветы Ильича в Пушкинском городском округе, новое учебное заведение готово к приёму учеников, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Общая площадь трёхэтажной школы составляет 11,1 тыс. квадратных метров. В здании расположены универсальные учебные кабинеты и лаборатории, библиотечно-информационный центр, два спортивных зала с помещениями для тренеров и раздевалками, актовый зал, столовая с кухней и медпункт», — говорится в сообщении.На прилегающей территории обустроена физкультурно-спортивная зона, а также организована площадка для проведения общешкольных мероприятий.
Школа откроется 2 сентября.
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