«На каторгу?»: Психолог объяснила, как настроить ребенка на школьные будни

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Как бы ни было грустно признавать, но лето заканчивается. И уже через несколько дней наступят осенние дни, которые в первую очередь ассоциируются со школой, с новым учебным годом. Детям после трехмесячного отдыха приходится возвращаться в строгий режим, который порой не всегда прост даже для взрослого.
Клинический психолог Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» рассказала, как помочь ребенку мягко влиться в школьные будни.
Анастасия Кардиакос посоветовала провести заключительные дни лета в удовольствие, спросить у ребенка, что он не успел сделать за лето, и осуществить вместе его желания.
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- Начните менять режим, потому что все начинается с физиологии. Если мы с первого сентября резко начинаем рано вставать, будет еще тяжелее. Хотя бы на неделю до начала учебного года, надо практиковать ранние подъемы.
- Нелюбимое занятие родителей – покупка канцелярских товаров, но детьми это воспринимается как приятное, как шопинг. Даже если это онлайн-шопинг, то предложите ребенку выбрать принадлежности, которые ему понравятся: пенал, тетрадки с рисунками. Позвольте купить дополнительные тетрадки для черновиков, например.
- Подготовьте комнату: переставляем учебники, что-то еще, чтобы визуально глаз привык к тому, что вот-вот начнется школа.
- Снизьте количество коротких видео. Нужно начинать больше времени посвящать объемной информации: смотреть целое видео, а не клип, полного метр мультика, интересные образовательные видео. Обсуждать вместе это, разговаривать.
- Отметьте начало школьного года: забронируйте кафе или накройте дома стол, купите тортик, позовите друзей. Чтобы у ребенка не складывалось ощущение, что он идет на каторгу.
«Нужно поддержать словами, обнять, дать какое-то позитивное подкрепление ребенку. Задать вопросы: с кем бы ты хотел из ребят увидеться, кого из учителей ты вспоминаешь?» — сказала она.
Анастасия Кардиакос посоветовала провести заключительные дни лета в удовольствие, спросить у ребенка, что он не успел сделать за лето, и осуществить вместе его желания.
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Анастасия Бондарева