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В Подмосковье подсчитали стоимость набора продуктов для салата «Оливье»

Фото: istockphoto.com/ DronG

Фото: istockphoto.com/ DronG

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Порция салата «Оливье» на одного человека в Московской области обойдётся более чем в 112 рублей, такую стоимость назвали специалисты регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия, исходя из цен на продукты в Подмосковье по состоянию на 20 ноября, сообщает пресс-служба ведомства.


«20 ноября этого года килограмм картофеля в Московской области стоит 48 рублей, десяток яиц — 77 рублей, килограмм моркови — 24 рубля, 400 граммов варёной колбасы — 199 рублей, банка горошка — 84 рубля, пачка майонеза — 69 рублей, а свежий огурец — 60 рублей. Получившиеся из этих продуктов пять порций салата будут обойдутся в 561 рубль, что даёт на одного 112 рублей 20 копеек», — говорится в сообщении.
Отмечается, что стоимость продуктов указана как в одном из сетевых супермаркетов Московской области.

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#продукты
#продуктовые наборы
#минсельхозпрод мо
#московская область
#подмосковье
В Подмосковье запустят производство продукции для радиоэлектроники
20 ноября 2024, 13:17

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Производство фольгированного сверхвысокочастотного диэлектрика для нужд радиоэлектронной промышленности запустят в Дмитровском городском округе, участок для реализации проекта инвестору — НПО «Энергия» — предоставили в рамках льготной программы по поддержке импортозамещения «Земля за 1 рубль», сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Закончить строительство и вести в эксплуатацию первый производственно-складской комплекс площадью 1,4 тыс. квадратных метров компания планирует в третьем квартале 2027 года. Полностью проект должен быть реализован к середине 2030 года, к этому времени производственные площади должны быть увеличены до 5,5 тыс. квадратных метров», — сказала зампред областного правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что первоначальной объём инвестиций в проект оценивается в 100 миллионов рублей. Благодаря запуску первого этапа этого производства в Дмитровском округе появится около 60 новых рабочих мест.

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#экономика и инвестиции в подмосковье
#екатерина зиновьева
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В Подмосковье за девять месяцев произвели более 191 тыс. тонн мяса птицы
20 ноября 2024, 10:32

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Подмосковные производители за первые три квартала текущего года выпустили 191,5 тыс. тонн мяса, что на 11,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Московской области.
«Крупнейшим производителем мяса птицы в регионе является птицефабрика «Элинар-Бройлер», расположенная в Наро-Фоминском городском округе. Производственная мощность предприятия составляет свыше 73 тысяч тонн в год, в ассортименте более ста видов продукции бренда «Первая свежесть», — отметили в министерстве.
С января по сентябрь 2024 года компания произвела 52 с половиной тысячи тонн птицы: 27,4% от всей этой продукции, выпущенной в Московской области. Птица перерабатывается в мясо и полуфабрикаты: шашлыки, колбаски, котлеты и пр.

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#птица
#птицефабрика
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В Госдуме предложили сократить срок владения недвижимостью
ЛДПР хочет сократить срок владения недвижимостью для продажи без НДФЛ до 3 лет
20 ноября 2024, 02:20

Фото: iStock/mapo

Депутаты ЛДПР, возглавляемые председателем комитета Государственной Думы по социальной политике Ярославом Ниловым, предложили в Госдуме законопроект, сокращающий минимальный срок владения недвижимостью для освобождения от НДФЛ с пяти до трех лет. Документ находится в распоряжении РИА Новости.
В настоящее время НДФЛ не взимается, если недвижимость находилась в собственности пять лет или три года в особых случаях, таких как наследование или дарение от близкого родственника.

Законопроект предусматривает сокращение сроков: три года для всех случаев, один год для недвижимости, полученной по наследству или дарению от членов семьи, и два года в иных ситуациях.

Нилов отметил, что текущие сроки ограничивают трудовую мобильность граждан, а средства от сделок с недвижимостью поступают в экономику с задержкой.

Новый закон, по его словам, призван устранить эти проблемы, ускорив оборот средств на рынке жилья.

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#недвижимость
#закон
#ндфл
#законопроект
#лдпр
#госдума
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Глава ЦБ рассказала о главной причине сложной экономической ситуации в РФ
Набиуллина: рекордная безработица в 2,4% тормозит производство в России
19 ноября 2024, 23:54

Фото: iStock/Doucefleur

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина сообщила, что страна впервые столкнулась с ситуацией, когда задействованы почти все ресурсы экономики при рекордно низком уровне безработицы — 2,4%. Это стало предметом обсуждения на пленарном заседании Госдумы, передает ТАСС.
«Такой низкой безработицы у нас не было никогда. И мало найдется стран, где она когда-нибудь столь сильно опускалась», — отметила Набиуллина.
Она подчеркнула, что 73% предприятий, по данным опросов ЦБ, сталкиваются с нехваткой кадров. Этот дефицит остается главным препятствием для роста производства, несмотря на снижение доступности кредитов.

По словам Набиуллиной, сжатие кредитования до октября уступало проблеме нехватки работников как основному сдерживающему фактору.

Таким образом, Россия находится в уникальной экономической ситуации, где кадровый дефицит становится серьезным вызовом на фоне исторически низкой безработицы.

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#дефицит
#цб
#безработица
#производство
#экономика
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Четыре подмосковные аграрные компании получили «Знак качества ХХ века»
19 ноября 2024, 22:46

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Четыре подмосковные компании отмечены на 51-м конкурсе «Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества ХХ века», который прошёл в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
«Конкурс был организован в рамках национальной программы продвижения лучших российских товаров, услуг и технологий. По результатам экспертной оценки знаков качества были удостоены компании ООО «Багерстат Рус», ООО «РОСТАГРОКОМПЛЕКС», АО «Совхоз имени Ленина» и ООО «Марвел Фуд Сэнтрал», – уточнили в пресс-службе.
Конкурс позволяет предприятиям продвигать свою продукцию на рынках России и зарубежья, а потребителям помогает определить качественные товары и передовые технологии. Лауреаты имеют право маркировать свою продукцию знаком качества на протяжении двух лет.

Заявки на участие в следующем конкурсе принимаются до 17 декабря. Дополнительную информацию можно узнать на сайте.

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#апк
#минсельхозпрод мо
#конкурс
#подмосковье
#московская область
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Открыт приём заявок на Всероссийский конкурс «Женщины в АПК»
19 ноября 2024, 21:54

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Работающие в сельском хозяйстве жительницы Подмосковья могут стать участницами Всероссийского конкурса «Женщины в АПК». Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
«В этом году конкурс прошёл во второй раз. Итоги подвели в октябре на одноимённом ежегодном форуме. Число участниц составило около 100 человек. Мероприятие получило широкую поддержку среди тружениц аграрного сектора со всей страны. Его цель – повышение роли, статуса и авторитета женщин на примере лидерства во всех отраслях АПК и рыбохозяйственного комплекса», – говорится в сообщении.
Приём заявок на следующий год уже стартовал и продлится до 15 июля 2025-го. Заявки можно отправить на электронную почту rcwa@mcx.gov.ru. Конкурсную информацию можно найти по ссылке.

Итоги конкурса планируют подвести в октябре следующего года на Неделе агропромышленного комплекса.

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#апк
#сельское хозяйство
#конкурс
#подмосковье
#московская область
#минсельхозпрод мо
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В Химках на месте «Декатлона» заработает новый гипермаркет спорттоваров
19 ноября 2024, 21:46

Фото: iStock / sergeyryzhov

В Химках вместо недостроенного гипермаркета «Декатлон» начнёт работу магазин российского ритейлера DESPORT. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«Объект площадью 6,5 тыс. кв. м. компания планирует ввести в эксплуатацию уже будущим летом. В гипермаркете создадут более 100 новых рабочих мест», – отметили в пресс-службе.
В новом гипермаркете будет представлен ассортимент для 60 видов спорта.
«Готовность объекта высокая, уже выполнена отделка. Общая площадь – 6,5 тыс. кв. м, из них около 3,5 тыс. кв. м – торговая. Сегодня в России работает 31 наш магазин», – отметил гендиректор DESPORT Дмитрий Страхов.
Компания планирует перевести на российские производства изготовление целого ряда позиций спорттоваров и одежды.

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#московская область
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#химки
#мининвест мо
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Аналитик Попцова допустила ещё больший рост ключевой ставки
19 ноября 2024, 19:27

Фото: iStock/G0d4ather

Аналитик фондового рынка Алина Попцова не исключила повышение ключевой ставки на грядущем заседании ЦБ РФ до 22-23%.
«Банк России повторил сигнал о том, что для возвращения инфляции к цели требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий. Это лишь укрепляет вероятность подъёма ключевой ставки на заседании в декабре. Вопросом остаётся потенциальная ширина повышения до 22-23%. Прогноз ЦБ по средней ставке на остаток года в 21-21,3% допускает оба этих сценария», — прояснила в беседе с «Известиями» Попцова.

А глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что в следующем году может начаться и снижение ключевой ставки при отсутствии каких-либо шоков.

«Наша политика позволит снизить инфляцию к 4-4,5%. И по мере её торможения мы будем рассматривать и постепенное снижение ключевой ставки. Если никаких дополнительных шоков не будет внешних, снижение начнется в следующем году», – приводит АГН «Москва» слова Набиуллиной.

Ранее Эльвира Набиуллина говорила, что ключевая ставка начнёт своё снижение с марта 2025 года и постепенно придёт к уровню 2023 года.

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#цб
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40% ИП и самозанятых в Подмосковье составляют женщины
19 ноября 2024, 18:52

Фото: iStock / insta_photos

В Московской области ведут бизнес в статусах индивидуального предпринимателя и самозанятого более 460 тыс. женщин.
Это 40% от общего числа представительниц этих категорий в регионе, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева в День женского предпринимательства.
«Сегодня в Подмосковье зарегистрированы 319,7 тыс. индивидуальных предпринимателей и 811,3 тыс. самозанятых. При этом число женщин, ведущих бизнес в таких статусах, превышает 127 и 338 тыс. соответственно. Таким образом, доля бизнес-леди в Московской области составляет свыше 40%», – уточнила Зиновьева.
Она добавила, что женщины реализуют в Подмосковье проекты в образовании, маркетинге, IT, производстве одежды, сфере услуг, социальном бизнесе и других сферах бизнеса.

Подробнее узнать о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье можно на Инвестпортале региона. Там же бизнесу доступно около 20 онлайн-сервисов.

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#подмосковье
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#самозанятые
#екатерина зиновьева
#предприниматели
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