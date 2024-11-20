В Подмосковье подсчитали стоимость набора продуктов для салата «Оливье»

Порция салата «Оливье» на одного человека в Московской области обойдётся более чем в 112 рублей, такую стоимость назвали специалисты регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия, исходя из цен на продукты в Подмосковье по состоянию на 20 ноября, сообщает пресс-служба ведомства.