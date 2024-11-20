В Подмосковье подсчитали стоимость набора продуктов для салата «Оливье»

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Порция салата «Оливье» на одного человека в Московской области обойдётся более чем в 112 рублей, такую стоимость назвали специалисты регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия, исходя из цен на продукты в Подмосковье по состоянию на 20 ноября, сообщает пресс-служба ведомства.
«20 ноября этого года килограмм картофеля в Московской области стоит 48 рублей, десяток яиц — 77 рублей, килограмм моркови — 24 рубля, 400 граммов варёной колбасы — 199 рублей, банка горошка — 84 рубля, пачка майонеза — 69 рублей, а свежий огурец — 60 рублей. Получившиеся из этих продуктов пять порций салата будут обойдутся в 561 рубль, что даёт на одного 112 рублей 20 копеек», — говорится в сообщении.Отмечается, что стоимость продуктов указана как в одном из сетевых супермаркетов Московской области.
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