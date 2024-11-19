Врач назвала продукт, одна ложка которого закроет все дефициты в организме

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Поздней осенью и зимой в организме человека часто недостает нужных витаминов, оттого зачастую самочувствие кажется плохим и необъяснимо-странным. Однако специалисты утверждают, что всему голова – питание, которое снабжает всем необходимым. Так что же должно быть на столе, чтобы в холода чувствовать себя здоровым и бодрым?
Главный врач клиники «Риммарита», кандидат медицинских наук, диетолог, врач превентивной интегративной медицины Римма Мойсенко в беседе с «Радио 1» заявила, что достаточно одной столовой ложки красной икры, чтобы восполнить все необходимое в организме.
По словам врача, так как красная икра является дорогим удовольствием, ее можно заменить на щучью, которая раньше считалась царской, или на икру минтая.
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«Фактически икры хватает одной столовой ложки через день на протяжении жизни, чтобы идеально закрывать все свои дефициты. Потому что в ней есть витамин А, витамин Е, омега-3 жирные кислоты и все антиоксиданты. Есть белок, внутри которого все незаменимые аминокислоты. Было бы здорово использовать 2-3 раза в неделю икру в качестве источника ценных элементов, витаминов, микроэлементов и антиоксидантов», — подчеркнула она.
По словам врача, так как красная икра является дорогим удовольствием, ее можно заменить на щучью, которая раньше считалась царской, или на икру минтая.
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Анастасия Бондарева