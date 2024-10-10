В Подмосковье построили завод по производству лекарств для онкобольных

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Научно-производственный фармацевтический комплекс, на котором будут производить лекарства для терапии онкологических, сердечно-сосудистых и ревматических заболеваний, построила на территории ОЭЗ «Дубна» компания «Аргументум Фарма», сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
Она добавила, что первая очередь производства будет запущена в 2025 году, в этот период в список выпускаемых медикаментов войдут импортозамещающие препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП).«Компания уже завершила строительство здания и до конца года планирует заниматься благоустройством прилегающей к предприятию территории и внутренней отделкой помещений. На следующий год запланирована установка и наладка оборудования», — рассказала зампред областного правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
Отмечается, что на предприятии будут также разрабатывать новые препараты.
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